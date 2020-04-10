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Gebze'de gece yarısı dezenfekte mesaisi

Gebze Belediyesi ekipleri, Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında gece saatlerinde sanayi sitelerini kapsamlı bir şekilde dezenfekte etti.

10.04.2020 16:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:58
Gebze'de gece yarısı dezenfekte mesaisi
Gebze Belediyesi ekipleri, Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında gece saatlerinde sanayi sitelerini kapsamlı bir şekilde dezenfekte etti.

Covid 19 virüs salgınıyla mücadele kapsamında Gebze'de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında yayınlanan genelgeler kapsamında yol haritası belirleyen Gebze Belediyesi ekipleri, sahada Covid 19'un yayılımını önlemek adına dezenfekte seferberliği başlattı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Gebze'nin tüm mahallele ve sokaklarını özel olarak hazırlanan solisyonlu sularla yıkayarak dezenfekte ediyor.

Belirlenen program dahilinde mesai mefhumu gözetmeden 7/24 sahada çalışmalarına hız veren temizlik işleri ekipleri yoğun araç girişlerinin yaşandığı Küçük Sanayi ve Hasköy Sanayi sitelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Sanayilerin tüm ana cadde ve ara sokaklarında özel solisyonlu sularla yıkama çalışması yapan Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri ilçenin dört bir yanında hizmetlerin süreceğini bildirdi.

Öte yandan zabıta ekipleri ise semt pazarları giriş ve çıkışlarına demir bariyer koyarak çocukların pazarlara alınmaması sağlayarak vatandaşlar ve esnafa da maske ile el dezenfektanı dağıtıyor. Pazarcılara, genelge kapsamında maske ve eldiven takması, kişisel hijyen kurallarına uyması, yoğunluğu dağıtmak için tezgahlar arası 3 metre kuralının ihlal edilmemesi gibi uyarılar yapan ekipler, ambalajsız yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas edilmeden satılması konusunda denetimlerini sürdürüyor. Zabıta ekipleri belirtilen kurallara uymayan esnaflar hakkında da yasal işlem uyguluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Gebze Belediyesi, Koronavirüs, Gebze, Güncel
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