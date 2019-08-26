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Gebze'de gürültü kirliliği denetimi

Gebze Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde gürültü kirliliğinin önlenmesi amacı ile denetimler yapılıyor.

26.08.2019 16:50 Gebze'de gürültü kirliliği denetimi
Gebze Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde gürültü kirliliğinin önlenmesi amacı ile denetimler yapılıyor.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı çevre koruma kontrol servisi, gürültü kirliliğinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, yaz aylarında artan gürültü şikayetlerine yönelik denetimleri arttırdı. Gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, işletmelerde ses ölçümü ve denetim geçekleştiriyor. Huzur un sağlanması adına kafelerin yoğun olduğu caddelerde denetimler daha dikkatli bir şekilde ilerliyor. Yetkililer tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada canlı müzik izni olmadan müzik yapılmaması hususunda gerekli tebligatın yapıldığı ve denetimlerin gece gürültü ölçümleri ile devam edeceği bilgisi verildi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Yaşam

Kaynak: İHA

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