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Gebze'de halk buluşmaları sürüyor

Gebze'de vatandaş derdini, talebini ve önerilerini Halk Buluşmasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e birebir anlatıyor.

04.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:13Gebze'de halk buluşmaları sürüyor
'de vatandaş derdini, talebini ve önerilerini Halk Buluşmasında Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e birebir anlatıyor.

Vatandaş derdini, Halk Buluşmasında Başkan'a birebir anlatıyor. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz her hafta olduğu gibi günlerini Halk Buluşması'na ayırıyor. Gebzeli hemşerilerinin sorunlarını dinlemeye, çözüm üretmeye devam eden Başkan Büyükgöz'e vatandaşlar talep, öneri ve şikayetlerini ilk elden iletiyor. Sosyal belediyecilik vurgusu yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Milletimizin seçerek vekaleten bu görevde olan insanlarız. Belediyenin asıl sahibi vatandaş. Bu doğrultuda vatandaşı dinlemek onların sorunlarıyla dertlenmek, yapacağımız hizmetin yol haritası oluşturuyor. Mahalle Meclislerimizin birinci turunu gerçekleştirdik ve en kısa zaman da ikinci tur oturumlarımız gerçekleştirmeye başlayacağız. Değerli hemşerilerimizi her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz Halk buluşmalarımıza katılmaya davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Çarşamba, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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