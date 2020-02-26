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Gebze'de kaçak atığa ceza!

Gebze Belediyesi ekipleri ormanlık alana kaçak atık döken firmaya cezai işlem uyguladı.

26.02.2020 11:20 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:20Gebze'de kaçak atığa ceza!

Belediyesi ekipleri ormanlık alana kaçak atık döken firmaya cezai işlem uyguladı.


Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen ihbarı değerlendiren ekipler Mahallesi Yolu üzerinde ormanlık alana kaçak atık döküldüğünü tespit etti. Atık içerisinde ekiplerin yapmış olduğu incelemeler neticesinde sanayi atığını döken firmayı tespit etti. Atığı döken firmaya atığın olay mahallinden kaldırılması ve usulüne uygun bertaraf edilmesi sağlandı. Ayrıca atığı döken firmaya Kabahatler Kanunun 5326 Sayılı Yasasının 41/4 maddesine istinaden cezai işlem uygulandı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı çevre koruma ekipleri tarafından denetimlerin aralıksız süreceği Gebze'de kaçak atığa karşı taviz verilmeyeceği bilgisi verildi. - KOCAELİ


Gebze Belediyesi, Tavşanlı, Pelitli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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