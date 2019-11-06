Haberler » Güncel » Gebze'de kaçak atıkla mücadele sürüyor

Gebze'de kaçak atıkla mücadele sürüyor

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri kaçak atık ile mücadelesini sürdürüyor.

06.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:42 Gebze'de kaçak atıkla mücadele sürüyor
Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri kaçak atık ile mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, rutin kontroller sırasında karşılaştıkları kaçak atıkların dökümünü gerçekleştiren şahsa 5 bin TL para cezası kesti.

Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Çevre Koruma ekipleri rutin kontroller sırasında Balçık Mahallesi sınırları içerisinde plastik ve kauçuk atığı tespit etti. Kaçak atık üzerinde yapılan incelemenin ardından, atıkları döken şahıs ekiplerce belirlendi ve şahsa 5 bin TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca atıkların şahıs tarafından toplanması ve usulüne uygun bir şekilde bertaraf edilmesi de sağlandı. Çevre Koruma servisi yetkilileri, denetimlerin aralıksız bir şeklide süreceği ve kaçak atığa izin verilmeyeceğini vurguladı. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
02:44   Zonguldak'taki cinayet
02:42   Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
02:38   Trabzon'da otomobil köprü ayağına çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
02:29   Tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu
02:24   TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU-2
00:53   Bilecik'te korkunç olay! Annesi tarafından, ipe asılı halde ölü bulundu
00:20   Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet açıklaması: Kimse kusura bakmasın bunun adı ihanettir
23:53   Bülent Turan: Arınç'ın yerinde olsam YİK'ten istifa ederdim
23:01   Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü! 13 Kasım'daki görüşme teyit edildi
23:00   Yaşlı kadının cesedi sahile vurdu! Kumlar üstünü örtünce günlerce fark edilemedi
7.11.2019 02:46:29