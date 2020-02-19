Haberler » 3. Sayfa » Gebze'de kamyonla cip çarpıştı: 2 ağır yaralı - Haberler

Gebze'de kamyonla cip çarpıştı: 2 ağır yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

19.02.2020 12:24 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:24Gebze'de kamyonla cip çarpıştı: 2 ağır yaralı
'nin ilçesinde kamyon ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza 10.50 sıralarında Gebze Güzeller Mahallesi Güzeller Organize Plastikçiler Sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Güzeller OSB girişinde trafik ışıklarından dönüş yapmak isteyen İbrahim K. 41 D 9723 plakalı kamyon ile karşı yönden gelen Ömer A. yönetimindeki 41 YS 313 plakalı cip, çarpıştı. Meydana gelen kazada cip içinde sıkışan sürücü ve yanındaki Z.A. adlı kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince cip içinden çıkarılan yaralı sürücü ve yanındaki Z.A.'ya ilk müdahaleleri olay yerine sağlık ekiplerince yapıldı. Daha sonra ambulanslara alınan yaralılardan Z.A. özel bir hastaneye, adı öğrenilemeyen sürücü ise Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenilirken kazaya karışan kamyon sürücüsü İbrahim K. ise gözaltına alındı. - KOCAELİ

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
11:41  Osman Kavala kimdir, nereli? Osman Kavala biyografisi, hayatı
19.02.2020 14:28:33