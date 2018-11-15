Gebze'de Kronik Hastalıklar Sempozyumu

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından sağlık çalışanlarına yönelik Kronik Hastalıklar Sempozyumu düzenlendi.
Kronik hastalıklar hakkında farkındalık ve bilinç oluşturmak amacıyla Gebze
'de bir otelde düzenlenen sempozyuma, sağlık çalışanları yoğun ilgi gösterdi.
Açılış konuşmasını İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri İlaç Tıbbi Cihaz Başkanı Op. Dr. Onursal Varlıklı'nın gerçekleştirdiği sempozyuma, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Mürsel Durmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Faruk Demirhan, ilçe sağlık müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.
Sempozyumda Prof. Dr. İlknur Başyiğit, "KOAH
ve astım", uzman doktor Selim Yüksel
" Türkiye
'de kronik hastalıklar", uzman doktor Tahir Bezgin "hipertansiyon", Uzman Doktor Mustafa Çakır
ve Uzman Doktor Rukiye Çakır "Sağlık Bakanlığı
SCORE Tarama Programı", uzman doktor Mehmet Ayas "Vaka uygulaması" konularında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.
15 Kasım 2018 Perşembe 15:59