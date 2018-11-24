Gebze'de Kural Tanımayan Motosiklet Sürücülerine 18 Bin TL Para Cezası

24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05



24 Kasım 2018 Cumartesi 11:05

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine yönelik yapılan uygulamada çok sayıda motosiklete toplam 18 bin TL para cezası kesildi.Edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde polis ekipleri tarafından kurallara uymayan motosiklet sürücüleri için uygulama yapıldı. İlçe genelinde Yunus timleri ve Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde Gebze genelinde yunus polislerin ve trafik ekipleri tarafından yapılan motosiklet uygulamasında 6 ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, muayenesiz 1 ve trafikten men edilmiş olan 1 motosiklet de bağlandı. Yapılan kontrollerde motosiklet sürücülerine toplam 18 bin 541 TL para cezası kesildi.Öte yandan, ekipler tarafından gerçekleştirilen motosiklet uygulaması sırasında kural tanımayan araçlara da göz açtırılmadı. Ekipler tarafından durdurulan Bulgaristan plakalı bir otomobil, kaçakçılık kanununa muhalefetten bağlanarak Gebze gümrük müdürlüğüne teslim edildi. - KOCAELİ