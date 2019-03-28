Gebze'de Lise Öğrencileri 250 Fidanı Toprakla Buluşturdu

Kaynak: AA

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Yücel Boru Fen Lisesi Hatıra Ormanı oluşturuldu.Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi içerisinde oluşturulan 2 dönümlük alana, öğrenciler tarafından 250 adet çam fıstığı fidanı dikildi.Etkinliğe, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu, Gebze Orman İşletme Şefi Hasan Karakaş, Kocaeli Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Yaşar Özbaş, Yücel Boru AŞ İnsan Kaynakları Müdürü Fazlı Kargın, Okul Aile Birliği Başkanı Paşa Malkoç ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.Fen lisesi öğrencileri, 250 fidanı toprakla buluşturmanın heyecanını yaşadı.Okul Müdürü İsmail Boğa, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin yıllardır istediği hatıra ormanı hayallerini hayata geçirdiklerini söyledi.Proje ile öğrencileri doğayla buluşturduklarını ve çevre bilinci kazanmalarına katkı sağladıklarını dile getiren Boğa, hatıra ormanında yer alan fidanların bakımlarının da öğrenciler tarafından gerçekleştirileceğini kaydetti.Boğa, projenin hayata geçmesinde kendilerine destek veren Mustafa İşçioğlu ve Hasan Karakaş'a teşekkür etti.