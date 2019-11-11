Haberler » Spor » Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı - Spor

Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı

Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.

11.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:22Gebze'de masa tenisi turnuvası başladı
Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı.

Gebze Belediyesi sponsorluğunda gerçekleşen Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası'nın açılış maçını Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz yaptı. Gebze Kapalı Salonu'nda gerçekleşen Turnuvanın açılışına katılan Başkan Büyükgöz sporculara başarılar diledi. Başkan Büyükgöz açılış konuşmasında, "Gebze Belediyesi olarak sosyal faaliyetlere büyük önem veriyoruz. Spor, sosyal faaliyetlerin başında gelir. İnsanların kendilerini ruhen ve bedenen geliştirebilecekleri bir uğraştır. Bizler de Gebze Belediyesi olarak her türlü sportif faaliyeti destekliyoruz. Bugün yapılacak olan turnuvanın hayırlara vesile olmasını dilerken tüm sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Gebze Belediyesi, Gebze, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
14:16 Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı
14:11 İlk kez kafes dövüşü yapacak Sabriye: Maçı alacağıma inanıyorum
14:10 Beşiktaş Kulübü, vefat eden Mümtaz Soysal için başsağlığı mesajı yayımladı
14:02 Fenerbahçe ve Beşiktaş, 4 oyuncu için karşı karşıya!
14:00 CANLI YAYIN DUYURUSU
12:57 Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan savunma istenecek
12:49 Galatasaray'da Andone şoku!
12:39 Avrupa'nın 5 büyük kulübü Vedat Muriqi'in peşinde
11:57 Volkan Demirel'e özel görev! İtalya'ya gitti
11:16 Furkan Korkmaz'dan Hornets potasına 17 sayı attı!
12:04 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun 'Temel atmama töreni'ne sert çıktı: Şu gaflete bakın
12:14 Son dakika: Eski Dışişleri Bakanı Mümtaz Soysal hayatını kaybetti
10:29 Son dakika: AK Partili Kandemir duyurdu: Önümüzdeki günlerde istifalar olacak
11:11 Son dakika: İçişleri Bakanlığı Sözcüsü: ABD'li DEAŞ'lı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi
11.11.2019 14:19:50