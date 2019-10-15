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Gebze'de milli maç heyecanı kent meydanında yaşandı

A Milli Futbol Takımının Fransa ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçın heyecanı, Gebze Kent Meydanı'nda yaşandı.

15.10.2019 12:08Gebze'de milli maç heyecanı kent meydanında yaşandı
A Milli Futbol Takımının Fransa ile 1-1'lik skorla berabere kaldığı maçın heyecanı, Gebze Kent Meydanı'nda yaşandı.

Fransa ile mücadele eden A Milli Futbol Takımının heyecanını Gebze'de vatandaşlar kent meydanında yaşandı. 1-1'lik skorla biten maç, kent merkezindeki dev ekrandan takip edildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de ilçe protokolü ile vatandaşların heyecanına ortak oldu.

Maçın sonunda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz "İnşallah Milli Takımımız bu guruptan lider olarak çıkacak. Fransa deplasmanından alınan 1 puan gerçekten çok kıymetliydi. Milli Takımımızı kutluyor ve böylesine zor zamanlarda milletimize moral oldukları için teşekkür ediyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi. - KOCAELİ

Fransa, Gebze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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