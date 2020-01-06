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Gebze'de önemli işbirliği

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arsla,; Gebze'nin kentsel, bilimsel gelişimine katkı sağlayacak işbirliği protokolünü imzaladı.

06.01.2020 15:49 | Son Güncelleme: 06.01.2020 15:54 Gebze'de önemli işbirliği
KOCAELİ (İHA) – Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arsla,; Gebze'nin kentsel, bilimsel gelişimine katkı sağlayacak işbirliği protokolünü imzaladı.

Gebze Belediyesi ile Gebze Teknik Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan, başkanlık makamında düzenlenen törenle işbirliği protokolüne imzalarını attı. Bilişim Vadisi başta olmak üzere bilimsel çalışma merkezlerinin varlığıyla Ar-Ge ve bilimsel araştırmalara ev sahipliği yapan Gebze'nin, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı ve markalaşmasının hedeflendiği iş birliği protokolünün ilçeye hayırlı olmasını temenni eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Rektör Prof. Dr. Muhammed Hasan Arslan'a teşekkür ederek başarılar diledi. Rektör Arslan da, ilçenin iki önemli kurumunun ortaklaşa işbirliğinde kente katkı sağlayacak bilimsel çalışmalara imza atacak olmanın önemini vurguladı.

Öte yandan Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze STFA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bayrak törenine katıldı. Törenin ardından öğrencilerle bir araya gelen Başkan Büyükgöz, "Gençler bu yıllarınızın kıymetini iyi bilin. Çok çalışın, çok değerli bir okulda okuduğunuzu unutmayın. Bu okuldan mezun olduğunuzda kolunuzda altın bir bilezik olacağını bilin. Kolunda altın bileziği olan birisinin açamayacağı kapı yoktur. Yaptığınız işi en iyi yapmak için çaba gösterin" dedi. - KOCAELİ

Zinnur Büyükgöz, Rektör, Gebze, Güncel

Kaynak: İHA

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