Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gebze'de orman ve çalılık alan yangını

Gebze'de orman ve çalılık alan yangını -Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyorKOCAELİ - Kocaaeli'nin Gebze ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman ve çalılık yangını devam ediyor.

12.08.2019 18:28
Gebze'de orman ve çalılık alan yangını
Gebze'de orman ve çalılık alan yangını
-Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
KOCAELİ - Kocaaeli'nin Gebze ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman ve çalılık yangını devam ediyor. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının bir fabrikaya sıçradığı iddia edildi.
Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesinde ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın geniş bir alana yayıldı. Durumun haber verilmesi üzerine Kocaeli başta olmak üzere İstanbul'dan da itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Yangın o civarda bulunan bir fabrikaya sıçradığı iddia edildi.
Ekipler Ekipler helikopter desteği ile yangını havadan söndürmeye çalışırken, yangının hala devam ettiği belirtildi.
Gebze'de orman ve çalılık alan yangını

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:21   Ankara Çevre Yolu'nda korkutan kaza: 16 yaralı
19:14   Gebze'de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi
19:09   Marmara Adası'nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı
19:01   Asansör 6. kattan yere çakıldı: 5 yaralı
18:58   Sivas'ta iki otomobil çarpıştı, faciadan dönüldü
18:28   Gebze'de orman ve çalılık alan yangını
18:23   Ankara Çevre Yolu'nda korkutan kaza: 16 yaralı