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Gebze'de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi

Gebze'de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendiKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi.

12.08.2019 19:14
Gebze'de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi
Gebze'de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi
KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi.
Yangın, Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Pelitli ile Mollafeneri arasında bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle daha da büyüdü. Çıkan yangın ormanlık alanın yanında bulunan fabrikalara sıçradı. Yangından dolayı bir fabrikada patlamalı yangın meydana geldi. Yangına Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Yaşanan fabrika ve ormanlık alan yangını havadan görüntülendi.
Gebze'de orman ve çalılık yangını havadan görüntülendi

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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