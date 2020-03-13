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Gebze'de otobüsler dezenfekte ediliyor

Gebze Belediyesi, virüs salgın riskine karşı alınan önlemler kapsamında halk otobüsleri dezenfekte ediliyor.

13.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:39
Gebze'de otobüsler dezenfekte ediliyor
Gebze Belediyesi, virüs salgın riskine karşı alınan önlemler kapsamında halk otobüsleri dezenfekte ediliyor.

İlçe genelinde eczane, market ve alışveriş yerlerinde zabıta müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmayla fahiş fiyat artışlarını engellemek adına harekete geçen Gebze Belediyesi hijyen konusunda da çalışmalarını yürütüyor. Gebze Belediyesi tarafından Gebzelilerin hizmetine sunulan toplu taşıma ve servis araçlarında hijyen çalışmaları yapılıyor. Vatandaşların hijyen seviyesi yüksek araçlarda seyahat edebilmesi için otobüs ve servis araçlarının içi, dışı, camlar, sürücü kabini, tutamaklar, yolcu koltuk tutamakları, dış tavan ve dip köşe temizliği olmak üzere her nokta ekipler tarafından etraflıca temizleniyor. Gebze Belediyesi yetkilileri hijyen çalışmalarının aralıksız devam edeceği bilgisini paylaştı.

Öte yandan Gebze'de asfalt serim çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda belediye ekiplerince Adem Yavuz Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar devam ediliyor. 2312, 2312/1, 2314, 2315, 2316, 2317, 2317/1 ve 2321 sokaklarda devam eden asfalt serim çalışmalarını yerinde denetleyen Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Fen İşleri yetkililerinden bilgi aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Gebze Belediyesi, Zabıta, Gebze, Güncel

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