Gebze
'de sünger fabrikasında yangın
KOCAELİ - Kocaeli
'nin Gebze ilçesinde bir sünger fabrikasında yangın çıktı. Yangın devam ederken, çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye devam ediyor. Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir sünger fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sünger fabrikasında akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangına İstanbul
, Kocaeli, İzmit
, Körfez
, Derince
, Çayırova
ve Darıca
'dan itfaiye ekibi sevk edildi.Yangın devam ederken, olay yerine çok sayıda sağlık ekibi hazır bekliyor.
Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa
Kaynak: İHA