Gebze'de Sünger Fabrikasında Yangın (2)

ALEVLER FABRİKANIN HER YERİNİ SARDI Gebze
'de bulunan sünger fabrikasında çıkan yangında alevler fabrikanın her yanını sardı. Fabrikanın çevresinde bulunan birçok araçta yangında alev alarak yandı. Gebze, Darıca
, Çayırova
ve Dilovası
'ndan gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için çaba harcanırken, fabrikanın önünden geçen yol da ulaşıma kapatıldı. D-100 yolu İstanbul
istikametinde ise ulaşım, önlem amacıyla tek şeritten verildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Dinçer AKBİR- Alişan
KOYUNCU-Erol POLAT-Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli
),
Gebze, Güncel
Kaynak: DHA