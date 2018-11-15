Gebze'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gebze
ilçesinde bariyerlere çarpan panelvanın sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, D-100 Karayolu kuzey yan yolda İstanbul
istikametine gitmekte olan Giyaseddin Ayik idaresindeki 34 VHV 39 plakalı panelvan, Çayırova
bağlantısında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan Ayik, sağlık ekipleri tarafından Fatih
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, panelvanın çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Çayırova,İstanbul,Gebze
15 Kasım 2018 Perşembe 18:51