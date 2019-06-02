Gebze'de trafik kazası: 1 yaralı

Gebze
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yavuz Selim Mahallesi Selimpaşa
Caddesi dört yol ağzında seyreden ve sürücüleri henüz belirlenmeyen 41 T 3222 plakalı ticari taksi ile 34 NP 1137 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 NP 1137 plakalı araç, yolun kenarında bulunan markete girdi.
Yaralanan araçtaki kişi, sağlık ekiplerince ambulansla Fatih Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle markette hasar meydana geldi
Kaynak: AA
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