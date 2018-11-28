Gebze'de Viyadük İnşaatı Sırasında Beton Blok Düştü; 4 İşçi Enkaz Altında Kaldı (9)

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:02



28 Kasım 2018 Çarşamba 18:02

BİR İŞÇİNİN CESEDİ ENKAZDAN ÇIKARILDIKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, saat 17.15 sıralarında bir işçinin cesedinin enkaz altında çıkarıldığını belirterek, "Bugün saat 10.50 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyol inşaatında Osmangazi Köprüsü ile bağlantılı viyadükte son tabla betonu dökülürken bir kaza meydana gelmiştir. Beton dökülme işlemi 4 aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Daha önce birinci kademe beton dökülmüştü. Bugün ikinci kademe beton dökülürken bu kaza meydana gelmiştir. Üsteki işçilerimiz beton blokla birlikte aşağı düşmüştür. 112, AFAD ekipleri, büyükşehir belediye ekiplerimiz olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. 14.40 sıralarında bir işçimiz yaralı olarak kurtarılarak hastaneye intikal ettirilmiştir. Enkaz altında kalan işçilerimize ulaşmak için çalışmalar devam etmektedir. 17.15 itibariyle bir işçimize ulaşılmış, maalesef yaşamını kaybetmiş. Şu an 2 işçi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor. Yaşamını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralıya acil şifalar diliyorum. Bu tür kazaların devam etmemesi hepimizin temennisi" dedi.Enkaz altında kalan iki işçinin durumunun sorulması üzerine Vali Aksoy, "Şu anda hayat noktası belirtisi noktasında bazı endişeler var. Kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek şu aşamada doğru değil" diye konuştu.