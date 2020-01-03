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Gebze'de yılın ilk meclisi toplandı

Gebze Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.

03.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:02 Gebze'de yılın ilk meclisi toplandı
Belediyesi Ocak ayı meclis toplantısı Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında gerçekleşti.

Gebze Belediyesi Ocak ayı meclis oturumu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlığında 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanında bulunan meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yılın ilk meclisi yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplam 21 gündem maddesinin görüşüldüğü Ocak ayı meclis oturumunda gündemin 8 maddesi olan görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Gebze Belediyesi Şubat Ayı meclis oturumu 4 Şubat Salı günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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