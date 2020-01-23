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Gebze'de yol yapım çalışmaları sürüyor işleri

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

23.01.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:46Gebze'de yol yapım çalışmaları sürüyor işleri
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında ihtiyaç görülen alanlarda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, belirlenen program dahilinde bakım, onarım ve imalat çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Marmara Nakliyeciler Terminali ve çevre sokaklarında kaldırım, refüj çalışmalarını yaparken, Yenikent Mahallesi 2424 Sokak'ta yol yapım çalışmasına da devam ediyor. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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