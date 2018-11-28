Gebze'deki Kazaya İnceleme

Kuzey Marmara
Otoyolu'nun Kocaeli- Gebze
kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze'deki kaza ile ilgili inceleme yapmaları için iki müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düşmüş, bazı işçiler düşen bloğun altında kalmıştı.
Marmara,Kocaeli,Gebze
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:57