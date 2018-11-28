28 Kasım 2018, 12:57
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Gebze'deki Kazaya İnceleme

Gebze

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli- Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gebze'deki kaza ile ilgili inceleme yapmaları için iki müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli-Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düşmüş, bazı işçiler düşen bloğun altında kalmıştı. Marmara,Kocaeli,Gebze
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:57