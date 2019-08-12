Haberler» Güncel» Haber

Gebze'deki orman yangını söndürüldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki orman yangını söndürüldü.

12.08.2019 21:55
Gebze'deki orman yangını söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki orman yangını söndürüldü.
Mollafenari Pelitli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Bölgedeki bir parfüm fabrikasına sıçrayan yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra söndürme helikopterleriyle de müdahale edildi.
Söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması başlatıldı.
Parfüm fabrikasının yanı sıra başka bir kimya fabrikasında da kısmen hasar oluştuğu, yaklaşık 25 hektarlık orman alanının yandığı öğrenildi.
Gebze'deki orman yangını söndürüldü

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
22:25   Sulama kanalına giren çocuğun kaybolduğu iddiası
22:25   - Güney Kıbrıs'ta çıkan yangın kontrol altına alınamıyor
22:20   Elvan: "Terörle bir ve beraber olanlar kaybetmeye mahkumdur"
22:17   Hong Kong Havalimanı'nda protestolar nedeniyle tüm uçuşlar iptal edildi
22:10   Türkiye Diyanet Vakfından Arnavutluk'ta kurban yardımı
22:06   CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Ünye'de
22:05   Suudi Arabistan Kralı ile BAE Prensi Yemen'i görüştü