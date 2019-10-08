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Gebze Fen İşleri çalışmalara hız verdi

KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde onarım, yama ve asfaltlama çalışmalarında hız verdi.

08.10.2019 14:28Gebze Fen İşleri çalışmalara hız verdi
KOCAELİ (İHA) – Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kent genelinde onarım, yama ve asfaltlama çalışmalarında hız verdi.

Yaklaşan kış öncesi çalışmalarını hızlandıran Gebze Belediyesi ekipleri, trafiğin daha güvenli ve konforlu bir hal alması için çalışmalarını sürdürüyor. İnönü Mahallesi 1964 sokak ve Barış Mahallesi 1837 sokakta asfalt yama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Hürriyet Mahallesi 2020 sokakta ve Mevlana Erenler Caddesi'nde korkuluk çalışması gerçekleştirdi. Ekiplerin Sultan Orhan Mahallesi'ndeki taş duvar çalışmaları devam ediyor. Yetkililer çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi. - KOCAELİ

Fen İşleri Müdürlüğü, Gebze Belediyesi, Güncel

Kaynak: İHA

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