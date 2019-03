Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının Açılış Töreni

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Gebze-Halkalı Banliyö Projesi, İstanbul için sadece bir banliyö demir yolu hattı değil bu hat İstanbul'un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgadır. Marmaray'ı da içinde bulunduran bu hatta hem metro hatlarını hem yüksek hızlı tren hatlarını hem de yük treni hatlarını birbirine entegre ediyoruz." dedi.Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları'nın açılış töreni, Kartal Meydanı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.Bakan Turhan, törende yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesinden dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Asrın projesi Marmaray'ı tamamlayacak ve bizleri kesintisiz bir İstanbul banliyo hattına kavuşturacak Gebze-Halkalı Banliyo Hattı'nın açılış törenine katıldığınız, bizimle aynı sevinci paylaştınız ve bu tarihi ana tanıklık ettiğiniz için teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum." diye konuştu.İstanbul'un şehir olduğu günden bu yana dünyanın en büyük ve muazzez kentlerinden biri olduğunu dile getiren Turhan, "Bugün de dünyanın en büyük şehirlerinden birisi olan İstanbul için tarihin her döneminde büyük projeler düşünülmüştür. Bu noktada bizler de Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda göreve geldiğimizden bugüne daha gelişmiş ve sorunsuz bir altyapıya sahip İstanbul'a ulaşmak için gece-gündüz çalışıyoruz." dedi."Ulaşım şebekelerini hayata geçiriyoruz"Bu çerçevede yeni projelerle İstanbul'a önemli hizmetler yapıldığını vurgulayan Turhan, şöyle devam etti:"İstanbul'u baştan başa donatmakla kalmıyor, konforlu yolculuklara olanak sağlayan ulaşım şebekelerini bir bir hayata geçiriyoruz. Çevre yollarını yapıyor, İstanbul'u otoyollarla, bölünmüş yollarla örüyoruz. 'Dünya başkenti İstanbul'a bu da yetmez' diyoruz, alt geçitler, kavşaklar, üst geçitler inşa ediyoruz. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbulumuza yaparak tarihe mührümüzü vuruyoruz."Gelişmiş bir şehirde raylı sistem altyapısının büyük önem taşıdığını anlatan Turhan, İstanbul'un metro alt yapısının yapımında büyükşehir belediyesine destek olmakla kalmadıklarını, tüm hatları boğazın altından birbirine bağladıkalarını dile getirdi.Pekin'den Londra'ya kesintisiz demir yolu bağlantısıTurhan, "Gebze-Halkalı Banliyö Projesi İstanbul için sadece bir banliyö demir yolu hattı değil bu hat İstanbul'un tüm raylı sistemlerini birleştiren ana omurgadır. Marmaray'ı da içinde bulunduran bu hatta hem metro hatlarını hem yüksek hızlı tren hatlarını hem de yük treni hatlarını birbirine entegre ediyoruz, bağlıyoruz. Artık İstanbullular demir yollarında kesintisiz seyahat edebilecek." dedi.Bakan Turhan, bunu sağlayabilmek için Marmaray'la birlikte 43 istasyon inşa ettiklerini ifade ederek, Gebze-Halkalı demir yolu hattı projesinde 2 hat üzerinden Marmaray'la bütünleşik olarak kent içi banliyö işletmesi yapılacağını ve üçüncü hat üzerinden ise şehirlerarası yolcu ve yük trenleriyle yüksek hızlı tren işletmesi yapılabileceğini söyledi.Toplam 13 istasyondan da 16 adet metro ve tramvay hattına bağlantı sağlanacağının belirten Turhan, "Banliyo ile Üsküdar-Sirkeci arası 4 dakikada, İstanbul'un iki yakasında Gebze-Halkalı arası 115 dakikada alınabilecek. Bostancı ile Bakırköy arası 37 dakikaya düşecek. Hızlı tren Gebze, Pendik, Maltepe, Bostancı, Söğütlüçeşme, Haydarpaşa, Bakırköy ve Halkalı'da durabilecek. Yük trenleri için de Pekin'den Londra'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağlanmış olacak. Yük trenleri gece saatlerinde boğaz geçişini kullanarak Asya-Avrupa arasında taşımacılık yapabilecek." diye konuştu."Hizmet üreten bir iktidarı yavaşlatmak için ellerinden geleni yapıyorlar"İstanbul'a ve Anadolu'ya birçok eser kazandırdıklarını aktaran Bakan Turhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek vizyonu ve yol göstericiliği ile İstanbul'a ve Anadolumuza kazandırdığımız eserler ortada. Bizim politikalarımız, bizim vizyonumuz, bizim ideallerimiz işte bu yollarda, bu köprülerde bu hızlı tren hatlarında, açtığımız havalimanlarında, dağları delen yaptığımız tünellerde. Bu ülke muhalefet partilerinin sığ gündemine takılıp kalsaydı o seviyesiz üsluba takılıp kalsaydı inanın Türkiye'ye 16 yıl boyunca bu hizmetleri bu eserleri kazandırmazdık. İktidar oldukları dönemde Türkiye'de taş üstüne taş koyamayanlar hizmet üreten eser üreten bir iktidarı oyalamak engellemek, yavaşlatmak için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar." ifadelerini kullandı."Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"Bakan Turhan, projede emeği geçen herkese teşekkür ederek, sözlerini şöyle tamamladı:"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu projeleri başlatarak, hizmete açarak İstabulluların gönüllerini abad ediyoruz. Milletimizin gönüllerini abad ediyoruz. Millet olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun arkasındaki o millete teşekkür ediyoruz. Selam ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Bu vesileyle planlama aşamasında projesine, inşasından müşavirliğine her aşamasında emeği geçen herkese, işçilerimize ve mühendislerimize teşekkür ediyorum. Benden önceki bakan arkadaşlarıma, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Binali Yıldırım'a teşekkür ediyorum. Yine bu projenin başlangıcından bitimine kadar her türlü desteği veren kamu kurumlarımıza valilerimize belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Hepsinden önemlisi bu projenin yapım süresince gösterdiği sabır, tahammül ve olgunluğu için saygıdeğer İstanbullulara, sizlere teşekkür ediyorum."