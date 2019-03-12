Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatları Açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hatlarının açılışının ardından makinist koltuğuna oturarak ilk seferi yaptı.<br><br>Açılış töreninin ardından trene binen Erdoğan, Kartal'dan Maltepe İstasyonu'na kadar seferi kendisi yaptı.<br><br>İlk sefere Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan ile bazı yetkililer katıldı.<br><br>Toplam 63 kilometrelik hatta günde 1 milyon 700 bin yolcu taşınacak.