Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı İlk Gününde Vatandaşlardan Yoğun İlgi Gördü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan Gebze- Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.

Gebze-Halkalı arasındaki yolculuğu 185 dakikadan 115 dakikaya indiren banliyö hattı bu sabah işe gitmek üzere olan vatandaşlar ve öğrenciler tarafından kullanılmaya başlandı. 43 istasyonu bulunan hatta 15 dakikada bir seferler düzenleniyor. Hat ilk gününde vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

"GÜNDE 1 MİLYON 700 BİN YOLCU TAŞIYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün açılışı yapılan hatta ilişkin şu bilgileri verdi;

İstanbul'un en işlek ve dolayısıyla trafik yoğunluğu en çok olan bu hat saatte tek yönde 75 bin, günde ise 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak. Bir başka ifadeyle normalde ancak 100 bin araçla taşınabilecek yolcuyu bu banliyö tren hattımız tek başına gidecekleri yerlere ulaştıracak.

İLK SEFERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAPTI

Gebze-Halkalı banliyö tren hattının açılış töreninin ardından, ilk sefer Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti. Hat seferinin ilk sürüşünü Erdoğan yaptı.

HATTA BULUNAN İSTASYONLAR

Gebze - Halkalı hattında toplam 43 istasyon bulunuyor. Hattın güzergahları ise şöyle; Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazlıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, İbrahimağa, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Gebze.

İşte ilk gününde Gebze - Halkalı treninden kareler;

Kaynak: DHA