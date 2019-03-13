Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda İlk Gün//ek Görüntülerle

Haber- Kamera: Ali Kerem BENGİ-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA
Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın dün yaptığı Gebze- Halkalı
Banliyö Tren Hattı'nda bu sabah ilk seferler başladı. Vatandaşlar sabahın ilk saatlerinde banliyö tren hattını kullandı.
Görüntü Dökümü
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-Söğütlüçeşme istasyonu
-istasyona gelen vatandaşlar
-Vatandaşla röp
-Trene binenlerden detay
-Treni bekleyenler
Halkalı ve Gebze tabelaları
Genel ve detaylar
EK GÖRÜNTÜ
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- Küçükçekmece
Mustafa Kemal Durağı
-Durağa gelen vatandaşlar
-Trenlerden görüntü
-Detaylar
Gebze, Halkalı, Güncel
Kaynak: DHA