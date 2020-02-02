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Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yangın

Kocaeli'de Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

02.02.2020 15:06 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:07
Kocaeli'de İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 1111. Sokak'taki İlçe Emniyet Müdürlüğünün çatı katından yoğun duman çıktığının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince yangının büyümeden söndürülmesinin ardından binanın 5'inci katındaki yoğun duman, pencereler açılarak tahliye edildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında yangın

Emniyet Müdürlüğü, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


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