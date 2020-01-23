Gebze'li Tarihçiler, Ulugün'ü ziyaret ettiler

Ziyaret sırasında;Şükür ve Kankal,Ulugün'den Kocaeli tarihi hakkında yazdığı kitaplar hakkında bilgi aldılar. Tarihçi Şükür ve Kankal, Kocaeli köylerinde yaptıkları çalışma hakkında Ulugün'e bilgi verdiler.

Önümüzdeki dönemde Gebze ve çevresinde yapacakları projeleri değerlendirdiler. Sakarya Üniversitesi'nde Tarih sahasında mastır çalışmasını tamamlayan Rıdvan Şükür, yakın zamanda yayınlayacağı kitabının örnek bir nüshasını Ulugün ile paylaştı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Doktora öğrencisi Kankal ise 2017 senesinde yayınladığı Osmanlı Bürokrasisinde Gebzeli Memurlar adlı kitabını F. Yavuz Ulugün'e takdim ettiler.