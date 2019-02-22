Gebze Müfreze Binasının Dış Cephesi Renklendi

Kocaeli'nin farklı noktalarına yeni İtfaiye Müfreze binaları inşa eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu binalardan birini de Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi'ne yapıyor. Çalışmaları hızla devam eden binanın tüm katlarda tesviye betonu imalatı tamamlanırken dış cephesi de renklendi. Günün şartlarına uygun inşa edilen modern müfreze binası, her an olaylara müdahale için hazır bulunan itfaiyecileri barındıracak. Bina genelinde alçı sıva ve saten alçı imalatlarına devam eden ekipler, dış cephe mekanik traverten kaplama işine başladı.

TÜM KATLARIN BETONU DÖKÜLDÜ

Gebze İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı olacak olan yeni bina, bulunduğu çevredeki olaylara ilk müdahalenin üssü olacak. Yapının inşaat çalışmaları hummalı şekilde devam ederken yapının istinat duvarlarının toprak altında kalan kısımlarının drenaj imalatı tamamlandı. Çatı oluklarındaki eksik kalan kısımları da bitiren ekipler, tüm katların tesviye beton işini tamamladı. Yapının yol cephesi önündeki stabilize(sabitleştirilmiş) dolgu imalatlarına devam edilirken bina genelinde alçı sıva ve saten alçı imalatları başladı. Tüm katlarda asma tavan işine de başlayan ekipler, seramik kaplama işini de hummalı şekilde sürdürüyor.

MÜFREZE BİNASI 4 KATLI OLACAK

Bodrum katları, zemin ve bir kat şeklinde Gebze Beylikbağı Mahallesi'nde yapılan yeni müfreze binasının yapım çalışmaları devam ediyor. Toplam 2500 metrekare kullanım alanına sahip olacak yapının 693 metrekarelik 2'nci bodrum katında su deposu ve diğer mekanik odalar bulunacak. 1250 metrekarelik 1'inci bodrum katında ise kapalı otopark, elektrik odası, eğitim salonu, ısıtma odası, çamaşır odası ve mescit olacak.

12 BÜYÜK ARAÇLIK OTOPARK

740 metrekare ölçüsündeki zemin katta da kapalı garaj, dinlenme salonu, yemekhane, kütüphane, depolar, amir ve çalışan odaları ile ıslak hacimler yer alıyor. 375 metrekarelik 1'nci katta ise spor salonu, pinpon salonu, duşlar-wcler ile vardiya çalışanlarının kalacağı yatakhaneler mevcut. Beylikbağı Müfreze Binası, 12 büyük araçlık otoparka sahip olacak. Ayrıca itfaiye araçlarının manevra yapacağı yol içinde çalışmalar başladı.

Kaynak: Bültenler