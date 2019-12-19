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Gebze Seyahat Kartları Ofisi cumartesi günleri hizmet verecek

Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova bölgesindeki 'Kocaelikart' talebini karşılamak için Gebze Seyahat Kartları Ofisi, cumartesi günleri de hizmet verecek.

19.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:40 Gebze Seyahat Kartları Ofisi cumartesi günleri hizmet verecek
, , ve Çayırova bölgesindeki 'Kocaelikart' talebini karşılamak için Gebze Seyahat Kartları Ofisi, cumartesi günleri de hizmet verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin elektronik ücret toplama sistemine geçişler devam ediyor. 'Kocaelikart' sistemine geçişle birlikte kademeli olarak da paralı binişler kaldırılıyor. Bu kapsamda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda vatandaşların 'Kocaelikart' ihtiyacını karşıladığı Gebze Seyahat Kartları Ofisi'nin cumartesi günleri hizmet vermesi kararı alındı. Gebze-Darıca-Dilovası-Çayırova ilçelerinde de 1 Kasım tarihi itibariyle paralı binişler kaldırıldı. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'na bağlı Gebze Seyahat Kartları Ofisi aralık ayı boyunca cumartesi günleri açık kalacak.

Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki vatandaşlar 'Kocaelikart'larını Gebze Seyahat Kartları Ofisi'nden alabilecek. Gebze Kent Meydanı'nda bulunan ofisten, indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri de yapılabiliyor. - KOCAELİ

Dilovası, Darıca, Gebze, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

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