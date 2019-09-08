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Gebze spotçular çarşısında çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spot eşya satışı yapılan alışveriş merkezinin çatısında dün gece çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

08.09.2019 11:28 Gebze spotçular çarşısında çıkan yangın korkuttu
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde spot eşya satışı yapılan alışveriş merkezinin çatısında dün gece çıkan yangın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın dün gece yarısı Beylikbağı Mahallesi Güney Yanyol Caddesi'nde spot mobilya ve eşya satışının yapıldığı alışveriş merkezi içerisinde bulunan düğün salonunun çatısında çıktı. İlk belirlemelere göre trafo veya elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangınla ilgili haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 8 itfaiye aracı ve 1 arazöz sevk edildi. Yoğun dumanların yükseldiği binada polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, merdivenle çatıya çıktıkları sırada çalışmalarını engelleyen bazı ağaçların dallarını motorlu testereyle keserek yangına müdahalede bulundu. Alevler çatıdaki yalıtım malzemelerine ulaşmadan söndürüldü.
Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, itfaiye yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlattı.



İtfaiye, Gebze, Güncel

Kaynak: DHA

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