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Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den yeni yıl mesajı

Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

30.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:56 Gebze Ticaret Odası Başkanı Çiler'den yeni yıl mesajı
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Çiler, mesajında, acısı ve tatlısıyla bir yılı daha geride bıraktıklarını, umut dolu yeni bir yıla hep birlikte "merhaba" diyeceklerini belirtti.
Hükümetin, 2018'in ikinci yarısından itibaren yaşanan sıkıntılı süreçte reel sektöre kulak vererek, zamanında alınan tedbirlerle iş dünyasının daima yanında olduğunu hissettirdiğini vurgulayan Çiler, faizlerde ve enflasyonda yaşanan düşüşlerin ve yılın 3. çeyreğinde gelen büyüme rakamının iş dünyasını umutlandırdığını kaydetti.
Çiler, gelinen süreçte her zaman inandıkları gibi, güçlü ve mutlu olabilmenin yolunun başta olmak üzere hayatın her alanında birlik ve beraberlik içerisinde hareket edebilmekten geçtiğine işaret ederek, "İyiye ve güzele dair hayallerimiz ve umutlarımız da her türlü karanlığı yok edecek kadar güçlüdür. Bu inançla yeni yılda da temennimiz beraberliğimizin kuvvetiyle yolumuza aynı azim ve gayretle devam etmektir. Gebze Ticaret Odası olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirme gayretiyle inanarak çalışmaya devam edeceğiz. 2020 yılının Türk iş dünyası adına daha çok ürettiğimiz, üretimi yatırama çevirerek ekonomiye katma değer sağladığımız ve ülkemizi daha da ileriye taşıyacağımız bir yıl olmasını temenni ederek, herkesin yeni yılını kutluyor, sağlık ve mutluluk dolu günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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