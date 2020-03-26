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Gebze Zabıtası denetimlerini arttırdı

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüsü salgınına karşı denetimler gerçekleştirdi.

26.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:18
Gebze Zabıtası denetimlerini arttırdı
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler korona virüsü salgınına karşı denetimler gerçekleştirdi.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler fırın, market ve lokantalarda gerçekleştirdikleri denetimlerde Ek Genelge kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Korona salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında ekipler marketlerle alakalı açılış kapanış saatlerine uyulması ve hizmet verilen alanın onda biri kadar müşterinin içeri alınması ve maksimum içeride bulunması gereken müşteri sayısının girişlere asılması, içkili ve içkisiz lokantalar, restoran ve pastaneler sadece paket servis yapabilecekleri, müşterilerin oturmaya müsaade edilmemesi konusunda uyarıldı. Fırınlarda yapılan denetimlerde eldiven ve maske kullanımlarına dikkat edilmesi ve para alış verişi yapılan eldivenlerle ürün satışı yapılmamasına özellikle dikkat etmeleri istendi.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada süreç boyunca denetimlerin süreceği bilgisi verildi. Ayrıca yetkililer vatandaşların konuyla ilgili şikayet, görüş ve önerilerini 0262 642 58 00 ve 0262 641 78 08 numaralı telefonlardan iletmeleri istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Gebze Belediyesi, Zabıta, Güncel

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