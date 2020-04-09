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Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyetlerine devam eden ekmek fırınlarını denetliyor.

09.04.2020 13:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:00
Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyetlerine devam eden ekmek fırınlarını denetliyor.

Gebzeliler'in hijyenik ve sağlıklı ürünler tüketebilmeleri amacıyla denetimlerine hız veren zabıta ekipleri ilçede faaliyet gösteren fırınları denetledi. Fırınlar ekipler tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ilgili mevzuat hükümleri gereği gereken önlemlerin uygulanmasına yönelik denetleniyor. Denetimlerde hijyen ve sağlık kurallarına uyması, çalışanların maske ve eldiven kullanması, kasa ve tezgah görevlilerinin farklı olması, sosyal mesafeye uyulması, ambalajsız ürünlerin tüketicinin ulaşmasını engelleyecek şekilde hijyen tedbirlerinin alınması gibi konularda incelemeler yapılıyor.

Zabıta ekipleri ayrıca pazar ve manav gibi yerlerde seyyar araçlarda da ambalajlı ve ambalajsız ekmek satışının yapılmayacağı konulu genelge kapsamında da ilgili işyerlerinde denetim gerçekleştiriyor. Zabıta müdürlüğü ekipleri genelgeye uymayan işyerleri hakkında yasal işlem uyguladı. Özellikle pazar çevresinde seyyar olarak satışı yapılan ekmekler, halkın sağlığı açısından hijyenik olmaması sebebiyle yasaların öngördüğü şekilde el konuluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Gebze Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Güncel
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