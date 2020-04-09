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Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor

Kartepe Ataveler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan esnaflar ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebze-meyve tezgahı kurdular.

09.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:09
Gebze zabıtası fırın denetimlerini sürdürüyor
Kartepe Ataveler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında tezgah açan esnaflar ihtiyaç sahipleri için ücretsiz sebze-meyve tezgahı kurdular.

Kartepe Ataveler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarını gidermesi için esnaf tarafından ücretsiz sebze-meyve tezgahı hazırlandı. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gözetiminde dar gelirli vatandaşlar ihtiyaçlarını kurulan tezgahtan karşıladılar, alış-verişe giden Kartepeliler'in de gönüllü olarak destek olduğu askıda sebze-meyve tezgahında bir çok ihtiyaç sahibi faydalandı.

Öte yandan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Ataevler Mahallesi'nde kurulan semt pazarında incelemelerde bulunup, Covid-19 ile ilgili önlemleri yerinde kontrol etti. Pazar ziyareti sırasında esnafın ihtiyaç sahiplerine yönelik kurdukları tezgahı görünce teşekkür eden Başkan Kocaman, "Pazarcı esnafımız Uğur'un nezdinde tüm pazarcı esnaflarımızı bir kez daha gönülden tebrik ediyorum. Bu uygulama diğer pazarlarımızda da yapılacak. Devlet - Millet el ele gönül gönüle bu süreci birlikte atlatacağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu iyilik halkasını biraz daha büyütmek için bizde Kartepe Belediyesi olarak salgın süresince pazarda tezgah açan hiçbir esnafımızdan işgaliye bedeli almayacağız. Bu çalışma zaten gündemimizdeydi böylelikle de duyurmuş olalım inşallah" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Zabıta Müdürlüğü, Kartepe, Güncel
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