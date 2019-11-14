Gebzeli iş insanlarından Batman'a yatırım ziyareti

KOCAELİ'nin Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Çiller'in de aralarında bulunduğu 19 iş insanı, işbirliğini geliştirmek amacıyla Batman'ı ziyaret etti.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası'nca yürütülen 'Gönüllerarası köprü kurmak' projesi kapsamında Gebze Ticaret ve Sanayi Odası'yla işbirliği protokolü imzalandı. Törende konuşan Gebze Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nail Çiller, Batman 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde danışmanlık yapacaklarını belirterek, Gebzeli iş insanlarının kentteki petrolden nasıl faydalanacağına ilişkin incelemeler yapacaklarını söyledi. 19 iş insanıyla kente geldiklerini anlatan Çiller, "Sanayinin başkenti olarak bilinen bir yerden geliyoruz. Gelen üyelerimizin çoğu sanayicidir. Buraya gelmemizin nedenleri var. Kendi bölgemizde sosyal boyutlu proje yapmıştık. Bu projeye o dönem Kaymakamımız şimdiki Batman Valimizin desteği olmuştu. Hem kendisine teşekkür etmek için hem de Batman Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği protokolü için geldik. Bir gönül protokolü kurmak istedik. Gelmeden öncede buradaki bir ilkokuluna destek göndermiştik. Bu protokolde amaç işbirliği yapmak, Batman'da kurulacak OSB için danışmanlık yapacağız. Batman'ın en önemli kaynağı petroldür. Petrolün hammaddesiyle ülkemizin yüzde 75'lik ihtiyacı karşılanıyor. Bu petrol kimyevi işlerinden bizim iş adamları nasıl faydalanabilir, ileriki günlerde bu alanda çalışma yapmak istiyoruz" dedi. Batman Valisi Hulusi Şahin ise Gebzeli iş insanlarına yaptıkları ziyaret nedeniyle teşekkürlerini iletti.