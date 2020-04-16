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Gebzeliler'in kitap keyfi sürüyor

Gebze Belediyesi tarafından başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran vatandaşlara kitaplar, adreslerinde teslim ediliyor.

16.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:34
Gebzeliler'in kitap keyfi sürüyor
Gebze Belediyesi tarafından başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran vatandaşlara kitaplar, adreslerinde teslim ediliyor.

Gebze Belediyesi Evde Kal Kitapla Kal hizmetinde kitap dağıtımları sürüyor. Telefonla kitap talebini ileten vatandaşlara kitapları Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından hızla ulaştırılıyor. Covid 19 virüsle mücadele kapsamında sosyal izalosyon yasağı getirilen 20 yaş altı ve 65 üstü vatandaşların evlerinde zamanlarını dolu dolu geçirmeleri amacıyla başlatılan Evde Kal Kitapla Kal hizmetine başvuran Gebzeli genç, çocuk ve yetişkinlerin taleplerini hızla değerlendiren belediye ekipleri kitapları istenilen adreslere ulaştırıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Gebze Belediyesi, Evde Kal, Güncel
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