05.07.2019 16:47
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Gebzespor yönetiminden Büyükgöz'e ziyaret

Gebzespor yönetiminden Büyükgöz

Hüseyin Deniz başkanlığındaki Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebzespor yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti.

Hüseyin Deniz başkanlığındaki Bölgesel Amatör Lig takımlarından Gebze spor yönetimi, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ü ziyaret etti.
Büyükgöz'ün makamında gerçekleşen ziyarette Deniz, transfer çalışmaları ve takımın hedefleri hakkında bilgi verdi.
Başlayacak sezon, takımı TFF 3. Lig'e çıkarmak için çalıştıklarını ifade eden Deniz, Büyükgöz'den bu hedef doğrultusunda yanlarında olmalarını istedi.

Büyükgöz de Gebzespor'un bu kent için öneminden bahsederek, Gebzespor ve tüm spor dallarının imkanları ölçüsünde destekçisi olacaklarını bildirdi.
Konuşmaların ardından Deniz, başkan Büyükgöz'e Gebzespor forması hediye etti.
Kaynak: AA
Zinnur Büyükgöz, Hüseyin Deniz, Gebzespor, Spor

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