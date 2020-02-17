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Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde kadınlar tarafından mahalle fırınlarında ekşi mayayla odun ateşinde pişirilen köy ekmekleri dondurucularda muhafaza edilerek aylarca tüketiliyor.

17.02.2020 12:29 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:30Geç bayatlayan köy ekmeğini aylarca tüketiyorlar
'nın ilçesinde kadınlar tarafından mahalle fırınlarında ekşi mayayla odun ateşinde pişirilen köy ekmekleri dondurucularda muhafaza edilerek aylarca tüketiliyor.

Köy ekmeği yapımının çok zahmetli olduğunu söyleyen ev hanımı Fatma Çakır, "Köy ekmeği yapımı her aşamasında ayrı bir ustalık ve emek istediği için mutlaka komşu kadınlardan ya da akrabalarınızdan yardım almak zorundasınız. Eskiden hamuru teknelerde ellerimizle yoğururduk. Şimdi artık çoğu yerde hamur yoğurma makineleri var. Bayatlamasını geciktirmek için ekşi maya kattığımız hamuru bir saat dinlendikten sonra el yardımı ile parçalayarak yuvarlak bir şekil veriyoruz. Yaklaşık yarım saat beklettiğimiz kabaran yuvarlak hamurları küreklerle kızgın fırına yerleştirip fırının kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık 1,5 saat fırında pişen sıcak ekmekleri hamurlaşmaması için sepet köfelere doldurup taşımak suretiyle evde bir köşeye dizip üzerini bezle kapatıyoruz. Soğuduktan sonra da donduruculara koyup aylarca bayatlamadan tüketiyoruz. Bu sayede kış aylarında uzun süre ekmek derdimiz olmuyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Fatma Çakır, Hisarcık, Kütahya, Güncel

Kaynak: İHA

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