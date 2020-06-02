Geç de olsa dondurma sezonu başladı

Dondurma satıcısı İsmail Soydan, geç de olsa sezona başladıklarını belirterek vatandaşların organik el yapımı dondurmayı yemesini tavsiye etti ve "Organik dondurma çocukları hasta etmez" dedi.

Geç de olsa dondurma sezonu başladı
02.06.2020 09:58 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:01
Dondurma satıcısı İsmail Soydan, geç de olsa sezona başladıklarını belirterek vatandaşların organik el yapımı dondurmayı yemesini tavsiye etti ve "Organik dondurma çocukları hasta etmez" dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Soydan Boza tarafından kışın üretilen boza, helva şimdi de yerinin organik dondurmaya bıraktı. Günlük gelen taze sütten ürettikleri dondurma mevsimi başlattıklarını anlatan İsmail Soydan, "Dondurmayı günlük süt, yerli salep ve doğal şekerle yapıyoruz. Bu yıl havaların soğuk gitmesiyle biraz gecikmeli olsa da ilçemizde dondurma sezonunu başlattık. Kışın da boza ve helva satışımız oluyor. Ürünlerimiz el emeği ile yaptığımız için daha sağlıklı. Vatandaşların organik el yapımı dondurmayı yemesini tavsiye ediyoruz. Organik dondurma çocukları hasta etmez. Ürünlerimizde taze sıcak süt ve doğal salep kullanıyoruz. Her şeyi doğal kullanıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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