Geç Kalan İnsanlar Daha Zeki ve Daha Uzun Yaşıyor!







Bu başlığı okuduğunuzda aklınıza gelen ilk isim kim? En yakın arkadaşınız mı, bir iş arkadaşınız mı ya da herhangi bir yere hiçbir zaman tam vaktinde gelmeyen biri, belki de aklınıza gelen ilk isim kendi isminizdir!Geç kalmak her ne kadar kötü bir huy gibi gözükse de yapılan bazı araştırmalar, o insanlar için güzel haberler veriyor. Bir kez geç kalmanın zararı yok gibi, elbette bir bahanesi vardır. Peki sürekli olarak geç kalmanın ve bunu bir alışkanlık haline getirmenin nasıl bir bahanesi var? İşte daima geç kalan insanlara oldukça havalı birkaç bahane…Geç kalan insanların kendilerini yetersiz ve kötü hissetmeleri mümkün, ayrıca suçlu ve stresli hissetmeleri de. İşte birtakım araştırma sonuçlarına göre hissetmeleri gereken başka bilgiler…İyimser insanlarGeç kalan insanlarda bir iyimserlik ve hayalperestlik durumu var. ve bu onların zamanı algılama şekline de etki ediyor.Onlar gerçekten bir saat içerisinde çocukları okuldan alıp, kıyafetleri kuru temizlemeciden alıp, market alışverişi yapıp, her şeyi koşturarak tam zamanında halledebileceklerine inanıyorlar. Öyle bir hafızaları var ki, daha önceki tecrübelerini unutabiliyorlar.Hevesli ve coşkulularDolayısıyla normal insanlardan daha fazla şey bekledikleri ortaya çıkıyor. Tabii ki zayıf yönleri de var (dağınık ve disiplinsiz olmak gibi) ancak bu pozitif tarafları baskılayamıyor. Anı yaşamak, yüksek umutlara sahip olmak, eğlenceli ve dışa dönük olmak gibi özelliklere de sahipler.Pozitif olmak sizi daha başarılı yaparSatış personelleri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre pozitif enerjiyle dolu olan çalışanlar diğerlerine göre daha fazla satış yapıyor.Geçen zamanı farklı şekilde hissediyorlarPsikolog Jeff Conte, bir grup meslektaşıyla bir deney yaptı. Farklı kategorilerden insanlarla çalıştılar. Tip A (rekabetçi ve sabırsız olanlar); Tip B (rahat ve yaratıcı olanlar)Tip A'dakilere göre "1 dakika" 58 saniye gibi geçerken; Tip B'dekilere göre "1 dakika" 77 saniye gibiydi. Zaman, onlara olduğundan daha fazlaymış gibi geliyor.Çok iş yapan kişilere göre zaman, daha yavaş akıyorNew York'taki metro çalışanları üzerinde yapılan bir incelemeye göre, diğerlerinden daha fazla görevi olan kişiler, geç kalmaya daha eğilimli oluyor. Yani çalışmak ve geç kalmak arasında doğru orantı yok, tam tersi.Ayrıca daha çok anı yaşamak eğilimindeler ve para biriktirmek onlar için bir sorun.Tip A'daki kişiler doktorlara göre daha stresli yapıda oldukları için koroner hastalıklara yakalanma ihtimalleri daha yüksek.Geç kalan insanlar, koordinatları takip etmekte çok iyi değiller, google'a o kadar da çok güvenmiyorlar. Pek çok konuda farklı yöntemleri kullanmayı tercih ediyorlar.