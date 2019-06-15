15.06.2019 11:40
Haberler»Güncel » Haber

Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi

G ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Sınava geç kalan öğrencinin son 10 saniyede yetişmesi Öğrencinin koşması Sınava alınmayan öğrencinin sınav kağıdını yırtması ve okuldan ayrılması Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi Adıyaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi,...

G ÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Sınava geç kalan öğrencinin son 10 saniyede yetişmesi
Öğrencinin koşması
Sınava alınmayan öğrencinin sınav kağıdını yırtması ve okuldan ayrılması
Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
Adıyaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü
Adıyaman'da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumuna geç kalan öğrenciyi, sınava gireceği okula polisler yetiştirdi.
Adıyaman'da YKS birinci oturumu için adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınav salonlarının kapıları ise saat 10.00'da kapatılarak, bu saatten sonra gelenler içeri alınmadı.
Aileler çocuklarıyla beraber dakikalar öncesinden okul bahçelerine gelerek çocuklarının sınavı kaçırmaması için ellerinden geleni yaptı.
Kentte sınava geç kalan bir öğrenciyi ise polis ekipleri sınava gireceği okula götürdü.
Sınava yanlış okula gittiğini fark eden öğrenci, 155 Polis İhbar Hattı'nı arayarak yardım istedi.
Harekete geçen ekipler, öğrenciyi sınava gireceği Adıyaman Fatih Mesleki Teknik Lisesi'ne yetiştirdi.
Koşar adımlarla sınava yetişen öğrenci, polis ekiplerine teşekkür etti.
Öte yandan sınava geç kalan bazı adaylar salona alınmadı.
Salon kapısı kapandıktan üç dakika sonra Adıyaman Üniversitesi Mühendislik Fakültesine gelen Ahmet Yılmaz, görüştüğü görevlilerin sınava alınmayacağını belirtmesi üzerine kapıyı dakikalarca yumrukladı.
Yılmaz, daha sonra elindeki sınav kağıdını yırtarak bulunduğu yerden ayrıldı.Geç kalan öğrenciyi sınava polis yetiştirdi
Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Adıyaman, Polis, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:46 Uçurumdan yuvarlanan inek, 3 saatte kurtarıldı
13:46 DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 3
13:46 Babalar Günü'ne doğru
13:45 Kayseri'de Kick Boks Türkiye Şampiyonası heyecanı
13:45 Müjde Ar çocuklar gibi eğlendi
13:45 Belediye işçilerinin çocuklarıyla yer aldığı Babalar Günü videosu beğenildi
13:45 Anaokulu servisinde unutularak ölen Alperen'in acılı babası, kreşlerden sorumlu oldu-(ARŞİV)