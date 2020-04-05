Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gece 3'e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü

Gece 3'e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü Fırtına seraların demirlerini bile yerle bir etti Antalya'da etkili olan fırtına, Kaş ilçesinde bulunan seralarda hasara sebep oldu.

05.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:54
Gece 3'e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü
Fırtına seraların demirlerini bile yerle bir etti
ANTALYA - Antalya 'da etkili olan fırtına, Kaş ilçesinde bulunan seralarda hasara sebep oldu. Serası zarar gören bir çiftçi, "En son gece saat 3'te geldiğimizde herhangi bir olay yoktu. Sabah saat 6 buçukta geldiğimizde bu halde gördük. Elimizden gelen bir şey yok, Allah'tan gelene razıyız" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli fırtına, Kaş ilçesinde çok sayıda serada zarara yol açtı. Kaş'ın sera bölgesi olan Yeşilköy, Kınık, Ova, Çavdır ve diğer mahallelerinde seraların naylonları yırtıldı. Bir cam sera ise büyük zarar gördü.
"Gece 3'e kadar kontrol ettik"
Çayköy mahallesinde bulunan domates serası adeta yerle bir olan üretici Ahmet Abukan, 98 yılından beri seracılık yaptığını belirterek, "Dün akşam başlayan fırtınada seramızı takip ettik. En son gece saat 3'te geldiğimizde herhangi bir olay yoktu. Sabah saat 6 buçukta geldiğimizde bu halde gördük. Elimizden gelen bir şey yok, Allah'tan gelene razıyız. Domatesleri şuan birinci kalitede kullanma şansımız yok. Nereden baksan 10-15 ton ziyan var. Sera olarak da 25-30 bin liralık masraf var" şeklinde konuştu.
"15-20 bin lira masraf"
Bir diğer üretici Muharrem Abukan da, sabah 4-5 sıralarında fırtınanın zarar verecek noktada vurduğunu belirtti. Abukan, "Domateslerden işe yarayacak olanları satacağız" dedi.
Demirlerin kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Abukan hepsini çöpe atacaklarını ve yeniden inşa edeceklerini, 15-20 bin lira civarında masraf olacağını aktardı. Gece 3’e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya, Sabah, Genel

Haberin Videosu :

Gece 3'e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››Gece 3'e kadar nöbet tutup sabah seranın yerle bir olduğunu gördü - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:11: Akhisar Belediyesi pazar yerinde 5 bin maske dağıttı - Haberler 19:08: MSB: "Terörle mücadele kapsamında son bir ay içerisinde 80 terörist etkisiz hale getirilmiştir" - Haberler 19:07: Bilim insanları parazit ilacının virüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor - Haberler 18:58: Horasan'da trafik kazası: 2 yaralı - Haberler 18:57: Umreden dönen 362 kişi Konya'da yurtlara yerleştirildi - Haberler 18:54: Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı - Haberler 18:03: Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı 17:07: Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü - Haberler 16:41: İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor - Haberler 16:32: İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti - Haberler