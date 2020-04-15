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Gece balkondan düşen kadının eşi ve çocuklarını itfaiye ekipleri kurtardı

Gece balkondan düşen kadının eşi ve çocuklarını itfaiye ekipleri kurtardı Eşinin gece yarısı düştüğünden haberi olmayan adam ile iki çocuğunu itfaiye ekipleri sabah kurtardı Denizli'de bir kadın gece yarısı balkondan düştü.

15.04.2020 23:25 | Son Güncelleme: 15.04.2020 23:27
Gece balkondan düşen kadının eşi ve çocuklarını itfaiye ekipleri kurtardı
Eşinin gece yarısı düştüğünden haberi olmayan adam ile iki çocuğunu itfaiye ekipleri sabah kurtardı
DENİZLİ - Denizli 'de bir kadın gece yarısı balkondan düştü. Kadın hastaneye kaldırılırken, evde mahsur kalan kocasını ve çocuklarını itfaiye ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgilere göre olay, Değirmenönü Mahallesi 1541 sokakta meydana geldi. İddiaya göre S.G. isimli kadın gece yarısı evinin balkonundan düşerek yaralandı. Bir otomobilin üzerine düşen kadını olay yerine gelen sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. Sabah saatlerinde uyanan kocası Y.S.G. eşini evde göremeyince aramak istedi. Telefonunun olmadığını anlayan Y.S.G., kapının da kilitli olduğunu fark edince ne olduğunu anlayamadan balkona çıktı. Y.S.G. yoldan geçen bir vatandaştan eşini aramasını istedi. Şahıs telefonun kapalı olduğunu öğrenince çaresizce eşinin gelmesini bekledi. Öğle saatlerine kadar eşinden haber alamayan adam bu sefer vatandaşlardan polisi aramalarını istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Y.S.G. ve iki çocuğunu merdiven yardımıyla uzanarak aşağıya indirdi. Aşağıya indirilen ailenin valiz hazırlaması ise dikkatlerden kaçmadı.
Olayı anlamaya çalışan vatandaşların şaşkın gözlerle kurtarma operasyonunu izledi. Kadının kapıyı kilitleyerek, balkondan nasıl düştüğü ise öğrenilemedi. Sabah saatlerinde Y.S.G.'nin eşini arayan ve daha sonrasında polis ekiplerine haber veren Nihal Eren, "Sabah köpeğimi gezdirmeye çıkmıştım. Sokaktan geçerken beyefendi, seslendi. Bir numara vererek aramamı istedi. Aradım, telefon kapalıydı. Bana daha sonra eşinin kendisini kilitleyerek gittiğini söyledi. Benden çilingir ya da polisi aramamın istememişti. Giderken eşi parayı, telefonu ve evinin anahtarını alarak gitmiş. Daha doğrusu gece camdan bir aracın üzerine atlamış, duyduğum kadarıyla. Yaralı olarak hastaneye gitmiş fakat beyefendi bunu evdeyken bilmiyor. 2-3 saat sonra tekrar sokaktan geçtiğim sırada beyefendi bana seslendi. Polisi aramamı rica etti. Sonra polis ve itfaiye ekipleri geldi. Arkadaşları indirdiler" dedi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı Gece balkondan düşen kadının eşi ve çocuklarını itfaiye ekipleri kurtardı

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, Denizli, Sabah, 3. Sayfa
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