Gece Bekçileri Hizmet İçi Eğitimlerini Tamamladı

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğünce Muğla'da istihdam edilmek üzere 2018 yılı 1. Dönem gece bekçisi müracaatları sonrası güvenlik soruşturması ve sınavlarda başarılı olan 150 gece bekçisi hizmet içi eğitimlerini tamamlayarak Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen tören sonrası görevlerine başladılar.Muğla'nın 13 ilçesinde görevlendirilmeleri yapılan 150 gece bekçisinin göreve başlamaları nedeniyle sertifika töreni düzenlendi. Muğla Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, göreve başlayan 150 gece bekçisinin dışında 190 kişilik bir başvurunun daha bulunduğunu, toplamda 340 gece bekçisinin istihdamının yapılacağını, fakat yeni başvuruları da beklediklerini belirtti. Göreve başlayan gece bekçilerine seslenen Çenikaya, "Sizler bizim bir parçamızsınız. İsimlendirilmelerin farklı olması hiçbir şeyi değiştirmez. Bunu öncelikle net ortaya koyalım. İsminizin çarşı mahalle bekçisi olması, bizim teşkilatımızın bir tali uzvu olduğu anlamı değil, bilakis asli unsurusunuz. Bu sene teşkilatımızın 174'üncü yılını kutluyoruz. Bu teşkilat, tarihi şanla şerefle dolu, şehitler ile gaziler ile dolu, vazifesini, sorumluluklarını yerine getirmek için gece gündüz, yaz-kış demeksizin 24 saat esasına göre hizmet veren bir teşkilattır. Halkımızın milletimizin canını, mahremiyetini, huzurunu ve güvenliğini sağlamak, onların huzur içerisinde, güven içerisinde yaşamasını sağlamaya yönelik güvenlik hizmeti yürütüyoruz. Sizler çok hassas bir görev icra ediyorsunuz. Çünkü güvenliğin olmadığı bir yerde, hak ve hürriyetlerin yaşanabilmesi mümkün görülmemektedir. Teşkilat olarak son yıllarda ülkemizin önemli dönüm noktalarından geçtiği süreçlerde, bizden önce bu teşkilatı en iyi şekilde temsil etmiş mesleki büyüklerimizden öğrendiğimiz. Miras aldığımız bütün değerlere uygun olarak çok güzel bir duruş, çok önemli ve kritik görevler icra ettiğimize inanıyorum. İnşallah haklımızın milletimizin demokrasimizin yanında olduğunu açık bir şekilde ortaya koyan bu duruşumuz ilelebet devam edecektir. Bu vesile ile sizlere görevlerinizde başarılar diliyorum" dedi.Gece bekçilerine görevlerine başlamadan önce oryantasyon eğitimi, şüpheli kişi, araç durdurma, arama ve güvenli müdahale eğitimleri verildi. - MUĞLA