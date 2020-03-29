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Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye üzerinde ölü bulundu

Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye üzerinde ölü bulundu Yaşlı adamın cenazesi, özel kıyafet giyen olay yeri inceleme ekiplerince incelendi Antalya'da vergi dairesi emeklisi 63 yaşındaki adam, gece bekçiliği yaptığı iş yerinin önündeki sandalyede oturur vaziyette ölü bulundu.

29.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 29.03.2020 12:03

Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye üzerinde ölü bulundu

Yaşlı adamın cenazesi, özel kıyafet giyen olay yeri inceleme ekiplerince incelendi

ANTALYA - Antalya'da vergi dairesi emeklisi 63 yaşındaki adam, gece bekçiliği yaptığı iş yerinin önündeki sandalyede oturur vaziyette ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrıldıktan sonra yaklaşık 4 ay önce Ankara'dan Antalya'ya gelen vergi dairesinden emekli memur Mehmet Konur (63),Kepez ilçesi Yenimahalle mahallesi 2431 sokak üzerindeki nakliyatçı firmasında gece bekçiliği yapmaya başladı. Konur'un sabah saatlerinde çalıştığı iş yerinin önündeki sandalyede hareketsiz bir şekilde oturduğunu görenler 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Konur'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Sokakta güvenlik önlemleri alan polis, iş yeri sahibi ile en son Konur ile görüşen arkadaşının ifadesine başvurdu. Olay yeri inceleme ekipleri ise giydikleri özel kıyafetle ceset çevresi ve üzerinde inceleme gerçekleştirdi.

Çalıştığı iş yerinde kaldığı öğrenilen Konur'un cenazesi, savcı incelemesinin ardından kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye üzerinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

Etiketler: 3. Sayfa

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Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye üzerinde ölü bulundu

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Haberler ›› 3. Sayfa ››Gece bekçiliği yaptığı iş yeri önündeki sandalye üzerinde ölü bulundu - Haberler
Yorumlar (1)
ABUZER KADAYIF:Aynı cümleleri 40 defa tekrar tekrar yazmanızı gerektiren şey ney ??
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