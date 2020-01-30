Haberler » Güncel » Gece bekçisi intihar etti (2) - Haber

Gece bekçisi intihar etti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDIAydın'ın Nazilli ilçesinde, tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son veren gece bekçisi Tamer Yeniavcı (28), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

30.01.2020 19:34 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:35Gece bekçisi intihar etti (2)

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Aydın'ın ilçesinde, tabancasıyla kendisini başından vurarak yaşamına son veren gece bekçisi Tamer Yeniavcı (28), gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Yeniavcı'nın cenaze namazına Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mesut İnan, Nazilli İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Koçak, emniyet mensupları, bekçi arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yeniavcı, ikindi namazının ardından Zafer Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Evranlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kaymakamlık binasında ilçe kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy'a ziyarette bulunmasının ardından cenaze evine geçerek Yeniavcı'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 21:49:22